عقيلة رئيس أذربيجان تنشر فيديو له وهو يقود سيارة مصفحة بمدينة أغدام في قره باغ

نشرت مهربان علييفا، زوجة الرئيس الاذربيجياني إلهام علييف، اليوم الاثنين، مشاهد فيديو يظهر فيه زوجها وهو يقود سيارة مصفحة خلال جولته التفقدية بمنطقة أغدام في قره باغ.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني في خطاب إلى الأمة الجمعة الماضي انتقال منطقة أغدام إلى سيطرة باكو.

وكانت القوات الأرمنية قد انسحبت من منطقة أغدام الواقعة في قره باغ وفقا للجدول الزمني الذي حدده الاتفاق الثلاثي الموقع من زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر.

المصدر: وكالات