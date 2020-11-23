لحظة اعتراض ومداهمة قوات ألمانية لسفينة تركية في البحر المتوسط

نشرت وسائل الإعلام التركية شريط فيديو يظهر اعتراض وتفتيش قوات ألمانية لسفينة شحن تركية أمس الأحد في إطار عملية "إيريني" في البحر المتوسط.

وكانت سفينة تجارية تركية متجهة للسواحل الليبية.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، تنفيذ ألمانيا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي طال سفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط.

وكان الجيش الألماني أكد أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية "يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".

المصدر: وكالات