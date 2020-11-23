الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهم فساد

وصل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة العامة في باريس يوم الاثنين، للمثول أمامها في اليوم الأول من محاكمته، حيث يواجه ساركوزي اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

ويُرجح أن تتمحور المحاكمة على الاتصالات المختلفة التي جرت بين ساركوزي ومحاميه تيري هيرزوغ عام 2014، وثمة مزاعم تقول إن هذه الاتصالات تمت باستخدام هويات مزيفة من أجل الحصول على معلومات في قضية بتنكور. ويُتوقع أن تستمر وقائع المحاكمة حتى العاشر من ديسمبر.

المصدر: رابتلي