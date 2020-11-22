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العملية استغرقت 14 ساعة.. انتشال فيل من بئر عميق في الهند

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العملية استغرقت 14 ساعة.. انتشال فيل من بئر عميق في الهند
عملية انقاذ فيل في الهند - أرشيف
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أظهر مقطع فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية انتشال فيل وقع في بئر عميق على يد موظفي الإنقاذ في جنوب الهند.

ونشرت وكالة "CBSNews" الأمريكية، مقطع الفيديو معلقة: "قام موظفو الإنقاذ والقرويون في جنوب الهند برفع فيل من قاع بئر، الجمعة الماضي، في عملية استمرت أكثر من 14 ساعة".

وأكد أطباء بيطريون أن "الفيل لم يتعرض لإصابات بليغة نتيجة سقوطه في البئر، إلا أنه كان منهكا جدا عند إنقاذه".

المصدر: "وكالات"

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