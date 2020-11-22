العملية استغرقت 14 ساعة.. انتشال فيل من بئر عميق في الهند

أظهر مقطع فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية انتشال فيل وقع في بئر عميق على يد موظفي الإنقاذ في جنوب الهند.

ونشرت وكالة "CBSNews" الأمريكية، مقطع الفيديو معلقة: "قام موظفو الإنقاذ والقرويون في جنوب الهند برفع فيل من قاع بئر، الجمعة الماضي، في عملية استمرت أكثر من 14 ساعة".

WATCH: Rescue staff and villagers in southern India hoisted an elephant out from the bottom of a well on Friday in an operation which stretched over 14 hours. pic.twitter.com/R6DIOp7eLg — CBS News (@CBSNews) November 22, 2020

وأكد أطباء بيطريون أن "الفيل لم يتعرض لإصابات بليغة نتيجة سقوطه في البئر، إلا أنه كان منهكا جدا عند إنقاذه".

المصدر: "وكالات"