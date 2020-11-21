مشاهد من مناورات المدفعية الروسية في طاجيكستان

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر مناورات واسعة النطاق لقوات المدفعية الروسية في قاعدة روسية في طاجيكستان.

المصدر: وزارة الدفاع

Порядка тысячи огневых задач выполнили артиллеристы 201-й российской военной базы в Таджикистане в 2020 учебном году. Основные усилия были сосредоточены на подготовке подразделений в составе разведывательно-ударных контуров с использованием комплексов беспилотной летательной авиации и средств артиллерийской и войсковой разведки. В целях совершенствования навыков ведения артогня не менее 50 процентов занятий было проведено ночью.