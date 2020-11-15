الآلاف من أنصار ترامب يخروجون إلى شوارع واشنطن

خرج عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن يوم السبت في "مسيرة ماغا المليونية"، احتجاجا على ما يصفه المحتجون بتزوير الانتخابات.

وسار المحتجون، الذين حملوا أعلاما وأخذوا يرددون "أوقفوا السرقة"، من ساحة فريدم بلازا قرب البيت الأبيض إلى مقر المحكمة العليا في إطار "مسيرة المليون ماجا" وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ولوّح أنصار ترامب بالأعلام الأمريكية وجملوا لافتات كتب عليها "ترامب 2020، حافظ على أمريكا عظيمة".

المصدر: وكالات