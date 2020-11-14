قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في عاصمة فره باغ

تظهر اللقطات المصورة نشر قوات حفظ السلام الروسية وآلياتها المصفحة، يوم الجمعة، في عاصمة إقليم قره باغ ستيباناكيرت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء عن إشراك 1960 جنديا و 90 مركبة مصفحة و380 وحدة مؤلفة من آليات أخرى إلى جانب عتاد خاص في عملية مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية.

وتعمل قوات حفظ السلام على إقامة نقاط مراقبة ومنها نقطة عند مدخل مدينة ستيباناكيرت على الطريق المتصل بمدينة شوشا وهو ما يمكن رصده من خلال اللقطات المصورة والتي تعرض أيضا آليات مصفحة تحمل بعضها العلم الروسي.

المصدر: رابتلي