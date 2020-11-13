القوات الأمريكية تسير دوريات قرب حقول نفط الرميلان في محافظة الحسكة السورية
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شوهدت عدة مركبات مدرعة من طراز برادلي القتالية وهي تسير دورياتها في المنطقة المحيطة بحقول النفط في الرميلان في محافظة الحسكة السورية.
وتشير التقارير إلى أن المهمة تمت بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وكان قد أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين مارتو، عن إعادة الجيش الأمريكي نشر المركبات القتالية من طراز إم2 أي2 برادلي في المنطقة في سبتمبر "لحماية القوات الأمريكية المتبقية في سوريا، ولمكافحة فلول تنظيم الدولة الإسلامية"، على حد قوله.
المصدر: رابتلي