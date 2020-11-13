مشاهد درامية لـ امرأة تبكي بسبب وفاة طفلها بعد غرق قارب بالقرب من لامبيدوزا

شوهدت امرأة تبكي على وفاة طفلها البالغ من العمر ستة أشهر بعد غرق قارب كان يقلهما قبالة سواحل لامبيدوزا يوم الأربعاء، كما يظهر في لقطات لمنظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية.

وشوهدت المرأة تبكي بعد إنقاذها من مياه البحر الأبيض المتوسط ونقلها على متن قارب إنقاذ وهي تقول: "لقد فقدت طفلي، لن أرى طفلي مرة أخرى".

واسم الطفل المتوفى جوزيف، وولد في غينيا. وحاول الأطباء على متن السفينة إنقاذه دون جدوى، بعد أن وجد في الماء مصابًا بسكتة قلبية.

وتمكن أعضاء المنظمة غير الحكومية من إنقاذ 111 شخصًا سقطوا في البحر، وانتشلوا جثث خمسة مهاجرين كانوا مسافرين من ليبيا بقصد الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

المصدر: رابتلي