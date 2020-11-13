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الوفد الروسي يزور مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق

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زار الوفد الروسي المشارك في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين يوم الخميس، مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمهجرين.

وشارك في الزيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف وقائد المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، وعضو مجلس الدوما ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي يفغيني بريماكوف.

وبدأ المشاركون جولتهم بالاطلاع على عمل النقطة الطبية في مركز الإقامة المؤقت وعلى مجمع المدارس وقاموا بتوزيع المساعدات الإنسانية.

المصدر: رابتلي

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