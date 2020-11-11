إحدى أكبر المقابر في العالم تواجه ازديادا كبيرا في دفن ضحايا كوفيد 19

تتعامل مقبرة في طهران مع ضعف العدد المعتاد للدفن كل يوم، حيث تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد اجتياح إيران.

وتمتد المقبرة على مساحة تزيد عن 5 كم مربعة، فهي واحدة من أكبر المقابر في العالم، كما أنها المقبرة الرئيسية في طهران التي يبلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة.

وأعلنت الصحة الإيرانية يوم الأحد، عن تسجيل 10463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 692949 حالة، كما تم تسجيل 458 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 38749 حالة.

المصدر: وكالات