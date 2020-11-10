قافلة من المعدات العسكرية لقوات حفظ السلام الروسية تستعد للتوجه إلى قره باغ

ظهرت قافلة من المعدات العسكرية لقوات حفظ السلام الروسية تسير في مدينة أوليانوفسك استعدادا لإرسالها إلى إقليم قره باغ.

وأرسلت وزارة الدفاع الروسية صباح الثلاثاء، قوات حفظ سلام إلى إقليم قره باغ، بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمينية منه، وذلك بناء على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.

وبحسب الوزارة، تم إرسال بعثة تتألف من 1960 عسكريا و90 ناقلة جنود مدرعة و380 وحدة من المركبات والمعدات الخاصة إلى المنطقة.

المصدر: وكالات