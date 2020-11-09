لقطات من مكان تحطم مروحية روسية بعد إسقاطها فوق أرمينيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا أنه يظهر تحطم المروحية الروسية من طراز "مي-24" بعد إسقاطها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان.

ولم تنشر أي جهة رسمية حتى الآن أي فيديو يتعلق بالحادث.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها خلال مرافقتها "قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراض فوق أرمينيا"، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة الثالث.

المصدر: وكالات