مصرع شخصين وإجلاء العشرات جراء حرائق الجزائر

لقي شخصان حتفهما وتم إجلاء العشرات من قرى غابات قوراية بولاية تيبازة الساحلية يوم السبت وذلك بعد وصول حرائق ضخمة اندلعت يوم الخميس إلى المناطق المأهولة.

وتُظهر لقطات مصورة سجلت يوم السبت سفوحا جبلية محترقة ومنازل في قرى قوراية التهمتها النيران.

ووفقا لتقارير إعلامية، قام الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم السبت، بزيارة المنطقة للوقوف على مخلفات الحرائق. فيما أفادت هيئة الحماية المدنية باستمرار عمليات الإطفاء والإنقاذ في بيان نشرته يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: رابتلي + وكالات