إجلاء جماعي في عاصمة قره باغ إثر سيطرة الجيش الأذربيجاني على شوشا

نظمت عمليات إجلاء سكان عاصمة قره باغ ستيباناكيرت إلى أرمينيا يوم السبت، على خلفية الأنباء عن سيطرة الجيش الأذربيجاني على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم قره باغ.

وتُظهر لقطات سجلت يوم السبت زحاما مروريا عند مدخل مقاطعة سيونيك في أرمينيا. ووردت أنباء عن استمرار إدخال الجرحى إلى المركز الطبي الجمهوري بعد انفجار قذيفة في الجزء الجنوبي من ستيباناكيرت، في الوقت الذي لم تعلن أرمينيا رسميا عن إخلاء المدينة.

وقد أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق اليوم أن قوات بلاده أحكمت السيطرة على شوشا.

بدورها، نفت إدارة جمهورية قره باغ غير المعترف بها ووزارة الدفاع الأرمينية صحة هذا الإعلان، قائلة إنه موجه لإضعاف معنويات القوات الأرمينية، وأشارتا إلى استمرار العمليات العسكرية داخل المدينة وفي محيطها.

المصدر: رابتلي