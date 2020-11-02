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مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

شاهد.. شرطة فيينا على دراجات نارية تلاحق المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي

فيديوهات

شاهد.. شرطة فيينا على دراجات نارية تلاحق المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاحقة أفراد الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا المشتبه بهم في الهجوم المسلح على عدة مواقع في المدينة.

وأكدت الشرطة النمساوية أن عدة مهاجمين، أطلقوا النار في 6 مواقع مختلفة في المدينة.

وقالت الشرطة إن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى، بينهم رجل شرطة.

المصدر: وكالات

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