شاهد.. شرطة فيينا على دراجات نارية تلاحق المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2nc
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاحقة أفراد الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا المشتبه بهم في الهجوم المسلح على عدة مواقع في المدينة.
وأكدت الشرطة النمساوية أن عدة مهاجمين، أطلقوا النار في 6 مواقع مختلفة في المدينة.
Attacker caught by police who carried out #terrorist attack in #vienna. #Austria#ViennaAttack#Viennashootingpic.twitter.com/JCx8AZvunK— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) November 2, 2020
وقالت الشرطة إن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى، بينهم رجل شرطة.
المصدر: وكالات