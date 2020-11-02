لحظة إطلاق النار على أحد المارة وهروب فتاة من الإرهابي

قالت الشرطة النمساوية في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقع على معبد.

ونشر ناشطون فيديو للحظة إطلاق النار من قبل مسلح على أحد المارة فيما لوحظت فتاة وهي تهرب من المسلح.

😱❗️Ужасающие кадры расстрела в Вене прохожих (21+)

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в Вене могут быть рассредоточены до 7 преступников pic.twitter.com/h2oKnPW0ou — Igor (@Igor55549244) November 2, 2020