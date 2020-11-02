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مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

لحظة إطلاق النار على أحد المارة وهروب فتاة من الإرهابي

فيديوهات

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قالت الشرطة النمساوية في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقع على معبد.

ونشر ناشطون فيديو للحظة إطلاق النار من قبل مسلح على أحد المارة فيما لوحظت فتاة وهي تهرب من المسلح.

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