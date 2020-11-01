شاهد.. رعب يصيب أسرة أثناء اهتزاز شقتها في أولى لحظات زلزال إزمير

أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لوقوع الزلزال المميت في مدينة إزمير داخل شقة أسرة تركية.

وكانت هذال مناس، وهي من سكان المدينة، سجلت اللقطات داخل شقة عائلتها الواقعة في الطابق الخامس عشر من مبنى سكني لحظة وقوع الزلزال.

وأعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى زالزال إزمير، إلى 60 شخصا، مؤكدة أنه من المخطط إقامة 3 آلاف و880 خيمة مؤقتة لاستضافة متضرري الزلزال في العديد من أحياء إزمير.

المصدر: وكالات