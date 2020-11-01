طوابير أمام متجر لبيع الأسلحة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شُوهد العملاء يصطفون أمام متجر "ريفل سابلاي" للأسلحة في هنتنغتون بيتش بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وسط أنباء عن ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية قبيل الانتخابات الرئاسية.

وحسب أحد الزبائن فإن المناخ السياسي الحالي والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية بعد الانتخابات تدفع الناس إلى شراء الأسلحة النارية.

وحسب دراسة أجرتها شركة Small Arms Analytics & Forecasting فإن مبيعات الأسلحة النارية وصلت إلى 1.8 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2020، بزيادة قدرها 66 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

المصدر: رابتلي