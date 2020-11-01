لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى تشيليابينسك في روسيا

اندلع حريق في محطة للأوكسجين بمستشفى مدينة تشيليابنسك الروسية اليوم السبت مما أدى إلى انفجارها.

ووردت أنباء عن نقل حوالي 150 مريضا في المستشفى، وبعض المصابين بكوفيد- 19، إلى مركز مؤقت.

ولم يتسبب الحادث، حسب إدارة المدينة، بوقوع ضحايا، فيما أعلن حاكم منطقة تشيليابينسك حالة الطوارئ فيها. وباشر مكتب المدعي العام المحلي التحقيق في الحادث، حيث فتح قضية جنائية بموجب المادة 273 من القانون الجنائي الروسي حول الإهمال.

المصدر: رابتلي