شاهد.. دخان يتصاعد من المباني المنهارة جراء زلزال قوي في إزمير التركية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر دخانا يتصاعد من المباني المنهارة جراء زلزال قوي ضرب مدينة إزمير التركية يوم الخميس.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير تلقي بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

المصدر: وكالات