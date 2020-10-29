قرع أجراس كنيسة في باريس تكريما لضحايا هجوم نيس

قرعت الأجراس في كنيسة سان سولبيس في باريس يوم الخميس حدادا على ضحايا هجوم الطعن الذي وقع بكنيسة في مدينة نيس ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتضامنت الكنيسة مع الضحايا الذين قضوا في الهجوم عبر قرع أجراسها أثناء مرور المارّة بجانب ثاني أكبر كنائس العاصمة الفرنسية بعد نوتردام، في حين وقف بعض عناصر الشرطة لحراسة الكنيسة.

وأصدرت الشرطة الفرنسية بيانا تؤكد فيه مقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم على كنيسة بمدينة نيس، في الوقت الذي أدان فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة ووصفها بـ"هجوم إرهابي إسلامي".

المصدر: رابتلي