لحظة اطلاق النار أثناء اقتحام الشرطة الفرنسية كنيسة في نيس

أظهرت لقطات لحظة اقتحام الشرطة الفرنسية كنيسة نوتردام في نيس حيث قتل مهاجم مسلح بسكين ثلاثة أشخاص.

ورصدت الكاميرات عناصر الشرطة تدخل الكنيسة قبل سماع أصوات طلقات نارية.

وحسب وسائل الإعلام فإن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى.

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

المصدر: وكالات