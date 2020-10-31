انهيارات أرضية في فيتنام تخلف 15 قتيلا وعشرات المفقودين

أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية، يوم الخميس، أن إعصار مولاف تسبب بانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 38 آخرين.

وانتشل رجال الإنقاذ 8 جثث صباح اليوم الخميس في قرية ترا حيث انهارت المنازل، كما أرسلت السلطات مئات الجنود ومعدات ثقيلة إلى مواقع الانهيارات الأرضية في مناطق نائية في إقليم كوانج.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا الانهيارات الأرضية جراء إعصار مولاف إلى 19 شخصا على الأقل فيما لا يزال 64 في عداد المفقودين.

المصدر: وكالات