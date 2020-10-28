المؤمنون المسلحون بالبنادق يحضرون احتفالا خاصا في الكنيسة الأمريكية

شهدت "كنيسة التوحيد" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية احتفالا غريبا خاصا وهو عبارة عن زفاف جماعي حضره المؤمنون المسلحون ببنادق "إيه آر-15" التي يصفونها بـ "أدوات دينية".

و"كنيسة التوحيد" هي حركة دينية عالمية جديدة يُدعى أعضاؤها أحيانًا باسم المونيين أو المونيز وأسسها رجل الأعمال الكوري سونغ ميونغ مون في عام 1954.

ويتعين على الأزواج الذين يحضرون احتفالات "كنيسة التوحيد" لعقد قرانهم المقدس إحضار بنادق "إيه آر-15" التي تمثل بالنسبة للكنيسة معدات دينية مهمة جدًا للدفاع عن الأهل والعقيدة.

المصدر: وكالات