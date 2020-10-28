مناورات مشتركة للقوات البريطانية والقبرصية والفرنسية في شرق المتوسط

نفذت البحرية البريطانية يوم الثلاثاء أكبر انتشار لها قبالة قبرص منذ عقود كجزء من مناورات حربية في شرق البحر المتوسط.

وأجرت قوة ضاربة مكونة من ثلاث سفن متمركزة حول السفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش. إم. إس. ألبيون"، مناورات مشتركة مع السفينة الدورية والمروحيات القبرصية والفرقاطة الفرنسية "جان بارت" قبالة بلدة ليماسول القبرصية الساحلية.

وشاركت القوات الخاصة القبرصية ومشاة البحرية الملكية البريطانية في عملية الصعود على سفينة يفترض أنها مخطوفة عن طريق النزول السريع من المروحيات.

المصدر: وكالات