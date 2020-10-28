أكثر من 220 ألف علم أبيض يظهر في واشنطن تكريما لضحايا كوفيد 19

ظهر أكثر من 200 ألف علم أبيض في ساحة بالقرب من الكونغرس الأمريكي في واشنطن حيث يرمز كل علم إلى شخص توفي بسبب إصابته بكوفيد 19.

وهذا التركيب الفني يسمى "في أمريكا.. كيف يمكن أن يحدث هذا" نصبته الفنانة سوزان برينان، إذ قررت أن تخلد ذكرى ضحايا فيروس كورونا بالأعلام.

ووضعت لوحة إعلانية خلف الأعلام توضح العدد الحالي للوفيات بسبب فيروس كورونا. ويمكن للسكان المحليين أيضا إضافة المزيد من الأعلام، حيث يستمر عدد الوفيات من فيروس كورونا في الارتفاع.

ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ثمانية ملايين و680 ألفا و611 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 225084 حتى الآن.

المصدر: وكالات