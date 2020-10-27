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شاهد.. نجمة أمريكية تدافع عن أسرتها بالسلاح أثناء سطو على منزلها

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تمكنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي من الدفاع عن أسرتها وأطلقت النار على لصين مسلحين اقتحما منزلها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية اقتحم لصان مسلحان منزل أنسلي باتشيكو البالغة 26 عاما لحظة مشاهدة زوجها وابنها (7 سنوات) وأصدقائها مباراة كرة سلة، في حين كانت أنسلي في غرفة النوم.

وعندما سمعت باتشيكو الضجة أخذت المسدس، وتبادلت إطلاق النار مع اللصين قبل أن يتدخل زوجها ويسحب منها المسدس ليتابع إطلاق النار على المسلحين الذين لاذا بالفرار.

ولم يود ذلك إلى أي إصابات فيما فتحت شرطة ميامي تحقيقا في الحادث.

المصدر: وكالات

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