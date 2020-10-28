ملايين من السلطعون الأحمر تغزو جزيرة أسترالية

تشهد جزيرة كريسماس الأسترالية هجرة جماعية سنوية لملايين السلطعون الأحمر التي تخرج من الغابات متوجهة إلى المحيط الهندي للتكاثر ووضع بيوضها فيه.

وتغزو قوافل السلطعون الأحمر الطرق والشواطئ في طريقها إلى المحيط حيث تؤدي الذكور الموجة الأولى من الهجرة وتنضم إليها الإناث بعدها في رحلة تستغرق حوالي خمسة إلى سبعة ايام.

وتغلق السلطات المحلية خلال هذه الهجرة الطرقات التي يعبرها السلطعون الأحمر أمام السائقين لفترة قصيرة.

المصدر: وكالات