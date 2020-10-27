إجلاء 100 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق

تسبب انتشار سريع لحرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء فوري لأكثر من 100 ألف شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة اثنين من رجال الإطفاء بحروق أثناء محاولتهما إخماد النيران ونقلا إلى المستشفى وحالتهما خطرة لأن الحروق تغطي نصف جسديهما.

وفي إجراء احترازي، أمرت سلطات مدينة إيرفاين بإجلاء حوالي 100 ألف شخص ممن يقيمون في أحياء يحتمل أن تصل إليها ألسنة النيران.

كما أخلت سلطات المدينة كل مدارس المنطقة وأمرت بإبقاء المدارس مغلقة يوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: وكالات