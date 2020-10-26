مشاهد لناقلة النفط الروسية المتضررة جراء الانفجار على متنها

تضررت ناقلة النفط الروسية "الجنرال آزي أصلانوف" جراء الانفجار الذي وقع السبت الماضي في بحر آزوف بعد حريق نشب في خزان النفط.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ بإقليم كراسنودار إن الانفجار تسبب بفجوة تبلغ ما بين 5 و 12 مترا ظهرت في الجزء الأيمن من السفينة، ولم تتسبب بأي تسرب للنفط.

وكانت السفينة في طريقها من ميناء قفقاس إلى روستوف على الدون، من دون حمولة. وعلى متنها 13 شخصا من أفراد الطاقم، تم إنقاذ 10 منهم. ولا يزال مصير الثلاثة الباقين مجهولا. ويجري التحقيق حاليا، لتحديد سبب الحادث.

المصدر: وكالات