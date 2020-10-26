شاهد.. سائق سيارة مسروقة يتسبب بحوادث سير ويصطدم بسيارة الشرطة

رفعت قضية جنائية بحق سائق سيارة "سوبارو" المسروقة التي صدمت سيارة الشرطة وتسببت بعدة حوادث سير في ميدنة أوديسا الأوكرانية يوم الأحد.

وأوضحت الشرطة أن رجلا عمره 41 عاما سرق مفتاح سيارة ثم تسبب بحدوث عدة حوادث سير حيث اصطدم خلالها بسياج وسيارتين، مما أدى إلى إصابة أحد سائقيهما.

وأغلقت الشرطة الشارع أمام السيارة المسروقة لإيقافها إلا أنها اصطدمت بها وواصلت سيرها حتى اصطدمت بشجرة، مما تسبب باندلاع حريق فيها.

وبحسب معلومات أولية فإن الرجل كان تحت تأثير المخدرات وتم إرساله إلى الفحص الطبي.

المصدر: وكالات