نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر حسابها بموقع "تويتر" يوم الأحد، مقطع فيديو لإقامة صلاة في المعبد اليهودي في البحرين بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي الذين يزورون المنامة.

ووقعت البحرين وإسرائيل بيانا مشتركا يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب وعددا من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون.

صلاة في المعبد اليهودي في البحرين بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي pic.twitter.com/qc0WV1mvsm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

المصدر: RT