أردوغان يتفقد سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود ويعلن عن اكتشاف غازي ضخم

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود الموجودة قبالة شواطئ ولاية زونغولداق، شمال تركيا، قادما إليها على متن مروحية من اسطنبول.

وأثناء المؤتمر الصحفي من على منصة سفينة "الفاتح"، أعلن أردوغان أن تركيا اكتشفت 85 مليار متر مكعب إضافي من "الذهب الأزرق" في البحر الأسود، مؤكدا أن الاحتياطي المكتشف هو أكبر مصدر للطاقة في تركيا حتى الآن.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن الموارد في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالات