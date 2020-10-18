الشرطة الكرواتية تنشر فيديو لإطلاق نار قرب مقر الحكومة

نشرت الشرطة الكرواتية يوم السبت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة توثق لحظة إطلاق النار تجاه أحد عناصر الشرطة بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة زغرب.

وقد نفذ المواطن الكرواتي البالغ 22 عاما من عمره، دانييل بيزوك، صباح الاثنين الماضي، هجوما مسلحا في الحي الحكومي بزغرب حيث أطلق النيران من بندقية تجاه 3 رجال شرطة ما أدى إلى إصابة أحدهم، ليقوم المهاجم بعد ذلك بالانتحار.

وتعليقا على هذا الحادث قال وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوجينوفيتش، إنه لا يستبعد أن يكون حادث إطلاق النار قرب مقر الحكومة في العاصمة زغرب "محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش، مشيرا إلى أن الشخص الذي شن هذا الهجوم أطلق النيران كذلك على مبنى الحكومة.

المصدر: وكالات