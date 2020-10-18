شاهد.. قطيع من الخراف عالق في مطار الإمام الخميني في طهران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قطيعا من الخراف في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

وتعليقا على هذا الفيديو قالت شركة الخطوط الجوية الإيرانية إن طائرة شحن "بوينغ 747" تابعة لشركة "هما" الإيرانية للطيران كانت تنقل الماشية من تركيا إلى إحدى دول الخليج، اضطرت للهبوط اضطرارياً في مطار الإمام الخميني نتيجة تعطل أحد محركاتها الأسبوع الماضي. وأضافت أنها تمكنت من استبدال المحرك خلال ثلاثة أيام واستكمال الرحلة.

المصدر: RT