الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين المناهضين لنتنياهو في القدس

فرقت قوات الشرطة الإسرائيلية بالقوة محتجين تجمعوا خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وحسب مراسل RT فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 9 من المتظاهرين ضد نتنياهو في القدس.

وتجمّع آلاف المحتجين وفق وسائل إعلامية، و20 ألفا وفق المنظّمين، أمام مبنى الإقامة الرسمية لنتنياهو.

وهذا أول تجمع كبير منذ يوم الخميس بعد رفع القيود التي تمنع الأشخاص من التظاهر على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من مقر سكنهم.

المصدر: وكالات