مشاهد جديدة لإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد

أضرم متظاهرون عراقيون النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، يوم السبت، احتجاجا على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

وتظهر اللقطات المصورة، مجاميع كبيرة من أنصار الحشد الشعبي العراقي وهي تقتحم مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، وكذلك شوهدت ألسنة النيران وسحب الدخان تتصاعد من البناية المحاطة بالمتظاهرين الغاضبين.

ورفع المتظاهرون صوراً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في ضربة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد في يناير الماضي. من جهته، علق الحشد الشعبي على حرق مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني قائلا: "نرفض العنف وندعو للحفاظ على هيبة الدولة". وكان زيباري طالب في تصريحات متلفزة بحل الحشد الشعبي.

المصدر:رابتلي