البيرو.. اكتشاف رسم أرضي عملاق جديد عمره نحو 2500 عام

أفادت وزارة الثقافة في البيرو يوم الجمعة باكتشاف نقش أرضي عملاق يعود إلى حضارة نازكا التي عاشت في الساحل الجنوبي في البيرو خلال العصر الوسيط المبكر بين أعوام 200 و600 قبل الميلاد.

ويضم لوح أرضي عملاق صورة قط يبلغ طولها 37 مترا.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذا النقش على وشك الاختفاء لأنه تم رسمه على جبل شديد الانحدار تعرض لتأثيرات التعرية الطبيعية.

وخطوط نازكا هي سلسلة من النقوش الصخرية القديمة (جيوغليف) التي تمثل أشكال الحيوانات وتقع في صحراء نازكا في جنوب بيرو وتمتد على الهضبة القاحلة لأكثر من 80 كيلومترا بين بلدتي نازكا وبالبا على مسافة 400 كيلومترا جنوب ليما.

ويعتقد العلماء أنها نحتت لأغراض دينية.

المصدر: وكالات