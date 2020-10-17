شاهد.. موكب ملكي يمر عبر حشود من المتظاهرين الغاضبين في تايلاند

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر موكب ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، يمر عبر حشود من المتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا بالقرب من مقر الحكومة.

وأعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك يوم الخميس لمواجهة الاحتجاجات في شوارع المدينة وبعد يوم من محاولة المتظاهرين إيقاف سير الموكب الملكي.

ويطالب المحتجون برحيل رئيس الحكومة، برايوت تشان أوتشا، وهو قائد عسكري سابق، ووضع دستور جديد، وإصلاح النظام الملكي.

المصدر: وكالات