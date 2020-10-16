قوات سوريا الديمقراطية تفرج عن أكثر من 600 سجين

أفرجت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس، عن أكثر من 600 سجين سوري كانوا معتقلين لديها بتهم الإرهاب.

وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إطلاق سراح مئات السجناء بتهم الإرهاب "ممن غُرر بهم ولم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم يرتكبوا أية أعمال إجرامية"، وبموجب عفو سابق.

كما أعلن "مسد" في مؤتمر صحفي إطلاق سراح 631 سجينا محكومين بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة قضاء عقوبتهم النصف، وأن ذلك سيتم عقب المؤتمر مباشرة، وأضاف أن 253 سجينا يستفيدون من "نصف العقوبة"، أما غير المحكومين والمنظورين أمام المحاكم فيستفيدون من قرار العفو بعد محاكمتهم أصولا.

المصدر: RT