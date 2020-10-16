العثور على آثار ديناصور ذي قدمين في بحيرة الأرجنتين

عثر مسؤولو القيادة البحرية الأرجنتينية على آثار ديناصور ذي قدمين في بحيرة راموس-مكسيا بمدينة فيلا إل تشوكون.

وحسب تقدير الخبراء فإن عمر آثار أقدام الديناصور يتراوح بين 96 و99 مليون سنة.

وانحسر منسوب بحيرة راموس-مكسيا في الآونة الآخيرة، الأمر الذي سمح بالعثور على آثار الديناصور.

وقال مدير متحف "إل تشوكون" خوان كانال إن الديناصورات ذوات القدمين يبلغ طولها حوالي ستة أمتار (19.6 قدمًا) وارتفاعها ثلاثة أمتار (9.8 قدمًا).

المصدر: رابتلي