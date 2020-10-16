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ظهور "تمثال نسائي" أمام محكمة نيويورك

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ظهر في نيويورك يوم الثلاثاء تمثال "ميدوسا مع رأس بيرسيوس" صنعه الفنان الأرجنتيني لوتشانو غارباتي عام 2008.

ويعتبر هذا التمثال رمزا لحركة "مي تو" النسائية الاجتماعية المناهضة للتحرش وكافة أنواع العنف الجنسي ضد النساء وتم نصبه أمام محكمة نيويورك حيث جرت محاكمة المنتج الهوليوودي الشهير هارفي واينستين بتهمة الإغتصاب والاعتداء الجنسي.

وهذا التمثال مستوحى من تمثال "بيرسيوس مع رأس ميدوسا" للنحات الإيطالي بنفينوتو تشيليني ويعكس أسطورة مفادها أن بيرسيوس قطع رأس ميدوسا.

 ونال هذا التمثال شهرة كبيرة في عام 2018 بعد أن تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي صورته مع التعليق: "كونوا شاكرين، نريد فقط المساواة، وليس القصاص". 

المصدر: وكالات

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