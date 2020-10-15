سيارات مزودة بنماذج الغواصات تظهر في القدس في مسيرة احتجاجية

خرج مئات من الإسرائيليين إلى شوارع القدس يوم الأربعاء، داعين إلى التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فضيحة صفقة غواصات بقيمة ملياري دولار مع ألمانيا.

وحمل المحتجون، الذين قدموا في قوافل سيارات من شمال وجنوب إسرائيل، نماذج الغواصات فوق سياراتهم.

ويُحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد أخرى، وقد استجوب في قضية الغواصات، لكن لم تتم تسميته كمشتبه فيه.

واتهم دان هالوتس، رئيس هيئة الأركان السابق، نتنياهو باخفاء معلومات ذات صلة عن مسؤولي الدفاع عندما قرر شراء الغواصات من ألمانيا.

المصدر: وكالات