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مشاهد غير مسبوقة لجدار من الدخان يتصاعد فوق ولاية أمريكية

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التقطت طائرة درون مشاهد مدهشة وغير مسبوقة لجدار من الدخان يتصاعد في سماء كاميرون بولاية كولورادو الأمريكية بسبب حريق الغابات يعتقد أنه أكبر في تاريخ الولاية.

وامتد الحريق إلى مساحة تزيد عن 158000 فدان بحلول مساء الأربعاء حيث اشتعلت النيران في شمال الولاية. ولم يتم حتى الآن تحديد سبب الحريق، الذي اشتعل منذ 13 أغسطس، لكن الرياح القوية ساعدت في انتشار الحريق بسرعة في الأيام الأخيرة، مما أجبر السلطات على إصدار أوامر إخلاء المجمعات المجاورة.

المصدر: رابتلي

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