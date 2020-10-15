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مصرع شخص إثر سقوط سيارة تاكسي في نهر وسط موسكو

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سجلت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام سيارة تاكسي بسياج وسقوطها في نهر ياوزا وسط موسكو، ما أدى إلى مصرع سائقها.

ووصل موظفو مركز الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث وتم انتشال السيارة باستخدام معدات خاصة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإن السائق البالغ من العمر 56 عاما كان يقود سيارته لمدة 5 ساعات وقت وقوع الحادث ومن المفترض أن يخطط لأخذ استراحة، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى موقف السيارات بسبب تدهور حالته الصحية المحتمل.

المصدر: وكالات

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