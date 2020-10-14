مقطوعة موسيقية لعازف التشيلو وسط الكاتدرائية المدمرة في قره باغ

أدى عازف التشيلو البلجيكي من أصل أرمني، سيفاك أفانيسيان، يوم الاثنين، معزوفة "كرانك" للملحن الأرمني كوميتاس في كاتدرائية غزانتشوتسوت المدمرة في مدينة شوشا بـ قره باغ.

وأجرت وسائل الإعلام الروسية مقابلة مع أفانيسيان قال فيها "إن تواجده هنا وهو يعزف هذا النوع من الموسيقى هي لحظة وجدانية للغاية بالنسبة له".

وذكرت الأنباء أن عازف التشيلو عزف في وقت لاحق لحنا فارسيا أمام مدخل مسجد شوشا.

وكانت أرمينيا قد اتهمت أذربيجان بشنّ هجوم صاروخي مزدوج على كاتدرائية غازانشيتسوتس في شوشا ما أدى إلى إصابة صحفيين أجانب.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية جميع المزاعم قائلة "إن تدمير الكنيسة في شوشا أثناء الأعمال العدائية لا علاقة له بالجيش الأذربيجاني".

المصدر: رابتلي