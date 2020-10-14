تعرف على ساحة الخردة المكتظة بسيارات فارهة في دبي

سجلت كاميرات رابتلي مقطع فيديو من دبي يوثق مئات السيارات الفارهة التي تخلى عنها أصحابها أو تضررت في الحوادث وهي تنتظر ملاكها الجدد المستعدين لدفع أعلى سعر فيها.

وتمتلك ساحة السيارات الفاخرة شركةُ مزادات السيارات الأمريكية كوبارت، التي قالت إنها تهدف إلى بيع 3000 سيارة في البحرين من خلال تنظيم مزادات للسيارات المتضررة من الحوادث.

وشُوهدت مجموعة رائعة من السيارت المغبرّة ذات الماركات الشهيرة، منها بنتلي وفيراري ومرسيدس، منتشرة في أرجاء الساحة بانتظار إعادتها إلى تألقها السابق.

المصدر: رابتلي