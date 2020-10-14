العثور على "وحش قزوين" مهجورا قرب السواحل الروسية

سجل درون لقطات جوية لطائرة إيكرانوبلان البرمائية العملاقة سوفيتية الصنع من مشروع 903 "لون" المسماة "وحش قزوين" مرمية عند أحد شواطئ بحر قزوين في دربند بجمهورية داغستان.

وقد نقلت هذه الطائرة البرمائية من مدينة كاسبييسك إلى مدينة دربند عن طريق البحر حيث كان من المتوقع أن تحتل مكانا في حديقة باتريوت.

وحسب معلومات الهيئة المشاركة في نقل "لون" فإنه خلال عملية النقل تعرض إيكرانوبلان للأضرار والآن تجري عمليات الصيانة لمواصلة نقله إلى المكان المنشود.

وتم تصميم "وحش قزوين"، كما وصفته المخابرات الأمريكية، في عام 1975 لشن هجوم صاروخي على سفن وحاملات طائرات العدو.

يذكر أن السفن الطائرة "إيكرانوبلان" تختلف عن السفن العاملة بالوسادة الهوائية التي تسير فوق سطح الماء على ارتفاع متر واحد أو مترين، إذ أنهاتحلق على ارتفاع 5 أمتار وألفي متر. ويمكن استخدامها الفعال في مناطق بحرية تكثر فيها الجزر والخلجان.

المصدر:وكالات