في أول ظهور له أمام الجمهور بعد إصابته بكورونا.. ترامب يرمي الكمامات على مؤيديه

في أول تجمع إنتخابي له منذ إصابته بفيروس كوفيد-19 رمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامة على أنصاره أثناء صعوده إلى المنصة لإلقاء الخطاب الانتخابي في ولاية فلوريدا.

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وأمام حشد ضخم من أنصاره المتحمسين الذين وضع قلة منهم كمامات للوقاية من الفيروس، قال ترامب البالغ 74 عاما "لقد تخطيته والآن يقولون إن لدي مناعة" من الفيروس.

وأضاف بنبرة ضاحكة مخاطبا الحشد: "أشعر بأنني قوي للغاية. يمكنني أن أسير وسط هذا الحشد، أن أقبل الحضور أجمعين، أن أقبل الرجال والنساء الجميلات، أن أعطيكم قبلة كبيرة وسمينة".

المصدر: وكالات